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Gündem, İstanbul'da kentsel dönüşüm

Büyükçekmece'de 3 bin binanın kentsel dönüşümü planlanıyor

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 10 yılda 1052 bina yıkılırken süreç içerisinde 138'i acil olmak üzere 3 bin binanın dönüştürülmesi hedefleniyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Büyükçekmece'de 3 bin binanın kentsel dönüşümü planlanıyor

İstanbul

AA muhabirinin Büyükçekmece Belediyesinden aldığı bilgiye göre, ilçede, beklenen olası Marmara depremine karşı 1999 yılı öncesi yapılan eski binaların dönüşümü devam ediyor.

Ada bazlı kentsel dönüşümü teşvik ederek bu yöndeki çalışmalarına ağırlık veren belediye, kentsel dönüşümle birlikte yeşil alan dokusunun korunması, kent silüetinin bozulmaması ve daha yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması için çalışma yürütüyor.

Belediye, kentsel dönüşüm çalışmalarında yerinde dönüşümü esas alıyor.

Bu kapsamda ilçenin merkez mahallelerinde 1000 metrekare üzerinde olan ve birleşen parsellerde, ada bazlı olacak şekilde mevcut imar planlarındaki kat adedine ilave 1 kat uygulaması yapılarak vatandaşların anlaşma şartlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İlçede her hafta 5 ile 10 binanın yıkımı gerçekleştiriliyor

Büyükçekmece Belediyesi, 2 bin 634 binanın 2000 yılından önce inşa edildiği ilçede, 3 bin yapının dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un uygulamaya girdiği 2012 yılından itibaren 1052 yapının yıkıldığı ilçede, her hafta 5 ile 10 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştiriliyor.

Olası bir depremde yıkılması veya ağır hasar görmesi beklenen 138 binanın acil yıkılması yönünde karar alan belediye, bu konudaki yasal işlemlerini sürdürürken ikinci etapta ise riskli bulunan 420 binanın yenilenmesini planlıyor.

Vatandaşlara 2000 öncesi yapılan binalarını inceletmeleri çağrısı

İlçede olası bir depremde en çok Tepecik, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye sahil kesimi ve Pınartepe bölgelerinin zarar görmesi öngörülüyor.

Bu bölgelere ilişkin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden henüz çıkarılamadığı için bu kısımlarda kentsel dönüşüm yapılamıyor.

Belediye, bu kısımlarda kentsel dönüşüme başlayabilmek için imar planlarının İBB Meclisi'nden geçmesini bekliyor.

Belediye yetkilileri, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bürosu ile iletişime geçmeleri çağrısında bulunduğu vatandaşların 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapılarını inceletmeleri ve kentsel dönüşüm kararı almaları gerektiğini vurguluyor.

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