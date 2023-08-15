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Kocatepe Camisi'nde çekim yapanlar hakkındaki soruşturmada 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Kocatepe Camisi'nde çekim yapanlar hakkındaki soruşturmada 2 gözaltı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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