Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.
Ankara
İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene katılan İzmir milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.
Saygı duruşunda bulunanlara, denizdeki tekneler sirenleriyle, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.
İzmir'in sokaklarında ve gökyüzünde de Büyük Önder Atatürk unutulmadı
Saat 09.05'i gösterdiğinde İzmir'de de hayat adeta durdu. Sirenlerin çalışmasıyla yoldan geçen vatandaşlar ve araçlarıyla seyahat edenler de saygı duruşuna geçti. İzmir'in en büyük semt pazarlarından Bostanlı pazarında da saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.
Gündoğdu Meydanı üzerinde bulunan polis helikopteri de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sürede havada sabit kaldı. Helikopter, daha sonra görevine devam etti.
Denizli
Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Saat 09.05'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) çalınan sirenle saygı duruşunda bulunuldu.
Meydandaki vatandaşlarla trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi.
Uşak
Uşak'ta düzenlenen törenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında anıldı.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Manisa
Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.
Aydın
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 83'üncü yıl dönümünde Aydın Valiliği önünde yapılan törenle anıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Adana
Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Mersin
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Hatay
Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Osmaniye'deki tören Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Yılmaz anıt şeref defterini imzaladı.
Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti.
Edirne
Edirne'de Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.
Ardından protokol üyeleri Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.
Kırklareli
Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.
Tekirdağ
Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler, saygı duruşuna katıldı.
Gaziantep
Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de programa katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Malatya
Malatya'da da tören düzenlendi.
Ayrıca merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün çöken tek katlı binanın enkazında güvenlik tedbiri alan görevliler ile cadden geçen vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Adıyaman
Adıyaman'da yeni valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.
Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.
Bursa
Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi. Törende, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.
Balıkesir
Balıkesir'de törenler, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve diğer temsilcilerin anıta çelenk bırakmasıyla başladı.
Siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Eskişehir
Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Çanakkale
Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi. Törene katılan vatandaşlar ise anıta çiçekler bıraktı.
Kütahya
Kütahya'da, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler, Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık tarafından konuldu.
Sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.
Yalova
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kent Müzesi'ndeki "Yas Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Törenlere, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bilecik
Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Ordu
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Rize
Rize Valiliği önündeki törende, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yoğun yağış altında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.
Giresun
Giresun Hükumet Konağı önündeki törende Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Bu sırada tören alanının yakınındaki vatandaşlar ve yolda araçlarını durduran sürücüler de saygı duruşunda bulundu.
Trabzon
Trabzon Valiliği önündeki törende Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat ve Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende, Türk bayrağı yarıya indirildi.
Artvin
Artvin'deki anma törenleri, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Abdurrahman Nahtı ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.
Buradaki törenin ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezinde anma programı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.