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Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı beklenmiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Barajlardaki su bolluğu, suyun tasarruflu tüketimiyle anlam kazanır. Her ne kadar barajlarımız olumlu sinyaller veriyor olsa da tasarrufu elden bırakmamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mustafa Yılmaz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı beklenmiyor

Bursa

Bursa'nın barajlarındaki yüksek doluluk seviyesi sayesinde kentte yıl sonuna kadar su sıkıntısının beklenmediği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bursa'da, barajların doluluk oranlarının yüzleri güldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 73, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranının ise yüzde 97 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bozbey, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Barajlarımızdaki su seviyeleri, endişe edilecek bir durumun olmadığını gösteriyor. Barajlardaki su bolluğu, suyun tasarruflu tüketimiyle anlam kazanır. Her ne kadar barajlarımız olumlu sinyaller veriyor olsa da tasarrufu elden bırakmamak gerekiyor. Tasarrufu elden bıraktığımız takdirde, barajlardaki doluluk oranlarının hiçbir kıymeti olmaz. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem BUSKİ olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz evlerde, okullarda, hastanelerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirmeleridir. Tasarrufun olduğu yerde istikrar vardır, istikrar ise başarıyı getirir."

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