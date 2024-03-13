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Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Bikeç  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına yardım eden bir işçi, yanan paletin koluna düşmesi sonucu hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi tamamlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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