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DRON - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Kocaeli'de göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Yılmaz, Sergen Sezgin  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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