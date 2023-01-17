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Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Uğur Ulu   | 17.01.2023
Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Bursa

Sabah saatlerinde başlayan lodos kent merkezinde etkisini arttırıyor.

Erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Lodos nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde bulunan afişler yerinden koptu.

Bursa Valiliği'nden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı yayımlanan uyarı mesajında, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.




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