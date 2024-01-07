Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,236.00
BTC/USDT
43,992.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Semih Şahin  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bursa

Gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak’taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.

Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Fransa'da hayatı olumsuz etkileyen seller nedeniyle 1 kişi öldü

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak etkili oldu
Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet