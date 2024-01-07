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Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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