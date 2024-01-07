Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Ankara
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.