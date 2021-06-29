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Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının meyve bahçesine acil iniş yapmasıyla ilgili, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

Sinan Balcıkoca   | 29.06.2021
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Bursa

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, Yunuseli Havaalanı yakınındaki bir armut bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yara almadan kurtulan uçaktaki 2 kişi, tedbiren Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olası tehlikeye karşı ağaçların arasında bulunan uçağın yakıtı boşaltıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.


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