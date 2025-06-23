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Bursa'da çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Saliha Nur Köksal, Musa Öztürk  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Bursa'da çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevlerin büyümesi üzerine yangın, her iki bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kestel'deki yangına,1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel, Orhangazi'deki yangına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahalede bulunuluyor.

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