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Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Uğur Ulu   | 17.11.2022
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Bursa

İlçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Bu sırada alevler bölgedeki bazı kulübelere de sıçradı. Alanda bulunan küçükbaş hayvanlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bölgede arıcılık yapan Ahmet Karatay ait 52 kovandaki arılar, alevler nedeniyle telef oldu.

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