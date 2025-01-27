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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ayyıldız'ın açıklaması

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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