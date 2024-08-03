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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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