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Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Mustafa Yılmaz  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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