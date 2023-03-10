Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.