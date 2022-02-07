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Bursa için kar ve don uyarısı

Bursa'da yarın kar yağışı ve don beklendiği bildirildi.

Elif Özlem Çelikler   | 07.02.2022
Bursa için kar ve don uyarısı Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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