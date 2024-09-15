Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.