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Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

İlhan Atabey  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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