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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Uğur Çiçek  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa

İnegöl ile Kestel arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Ümitalan mevkisinde sürücüleri zorlayan yağış, zaman zaman yoğunlaşıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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