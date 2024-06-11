Bunaltıcı sıcak hava etkili oluyor
Aydın, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu.
Kocaeli/İzmir/Aydın
Kocaeli
Kocaeli'de öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. İzmit ilçesinde kentin simge ve kalabalık yerlerinden Yürüyüş Yolu, en sakin günlerinden birini yaşadı.
Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA
Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.
Fotoğraf: Şahin Oktay/AA
Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Sıcaktan kaçan mandalar ise ilçedeki Sarısu Plajı'ndan denize dökülen dereye girdi.
Sakarya
Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, yoğunluğun yaşandığı Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı.
Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA
Vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak havada yürümek zorunda kalan kent sakinleri, binaların oluşturduğu gölge alanları tercih etti.
Yüksek sıcaklığın etkilediği köpekler de Gar Meydanı'ndaki gölgelere sığındı. Ağaç dallarına ve bank gölgelerine sığınan güvercinler ise zaman zaman süs havuzunda serinledi.
İzmir
Kentte sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerleri tercih etti.
Konak'ta güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, şemsiye kullandı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Sıcaktan bunalan bazı çocuklar, yasak olmasına rağmen Konak Atatürk Meydanı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.
Kemeraltı Çarsısı'nda dönercilik yapan İbrahim Uyan, mesleklerinin ateş karşısında yapıldığını belirterek, "Dönerin karşısında çalışmak kolay bir iş değil. Su içerek serinlemeye çalışıyorum. Sakin olduğu zaman oturarak mola veriyorum." dedi.
Hava sıcaklığının çok etkili olduğunu belirten Hamit Çetin de işi nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade ederek, bu havada dışarıda olmanın zorluğunu anlattı.
Kordon'da ağaç gölgesinde arkadaşlarıya oturan 15 yaşındaki Hatice Kübra ise gezmek için dışarı çıktıklarını ancak sıcak havada yürümenin zor olduğunu kaydederek, "Ağaç gölgesini bulunca hemen oturduk. Serinlemek için limonata aldık." diye konuştu.
Sıcaklık ortalama değerin üzerinde
Uzun yıllar haziran ayı günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 30,7 olan İzmir kent merkezinde sıcaklık 38,8 olarak ölçüldü. Sıcaklık merkez ilçeler Bornova'da 39,7, Karşıyaka'da 38,6 dereceye, kıyıya daha uzak olan ilçeler Bayındır'da 40,3, Menderes'te 39,8, Kemalpaşa'da ise 39,6 dereceye ulaştı.
Kentte geceleri de sıcaklık etkisini sürdürüyor. Bu gece 23 derece olan gece sıcaklığının perşembe günü 25, cuma günü 27 dereceye çıkması bekleniyor.
İzmir merkezinde en yüksek sıcaklık, 28 Haziran 1982'de 41,3 derece olarak kaydedilmişti.
Aydın
Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı kentte, açık alandaki vatandaşlar gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.
Bunaltan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı.
Medine Meşe, sıcaklıkların birden yükseldiğini belirterek, "Hiç mevsim geçişi olmadı. Tek çare denizler galiba." dedi.
Gülseren Özdoğan ise "Havalar sıcak ama pazara gitmek zorundayız. Daha haziranın sıcağı, ağustosu düşünemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı. Arada tezgahtan uzaklaşarak serinlemeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, sıcağın bunalttığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.