Bulgaristan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenledi.
Sofya
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bir otelde gerçekleştirilen panelde, son 15 yılda coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın, savaşlar, doğal ve insan kaynaklı afetler, iklim krizi, göç krizi, terörizm, pandemi gibi sayısız sınamayla karşılaştığını belirtti.
Uyanık, "Gün geçmiyor ki geçmişten gelen adaletsizlik yeni çatışmalara, katliamlara ve insanlık dramlarına yol açmasın. Kural temelli uluslararası düzenin sürekli aşındırılması da insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açıyor." diye konuştu.
Zamanında 51 ülke tarafından kurulan Birleşmiş Milletler'in (BM) üye sayısının günümüzde 193'e ulaştığına işaret eden Uyanık, şöyle konuştu:
"193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun sembolik yetkileri, 5 daimi üyenin veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyinin yetkileri karşısında sembolik kalıyor. 1 milyar nüfuslu Afrika'nın, 2 milyar nüfuslu Müslüman ülkelerinden birinin daimi üye sıfatıyla BM Güvenlik Konseyinde temsil edilmiyor olması, kabul edilemez bir durum."
Uyanık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son 10 yıldır katıldığı tüm BM Genel Kurul hitaplarında vurguladığı üzere, küresel karar alma mekanizmalarının, dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vaktinin çoktan geldiğini anımsattı.
Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrultusunda Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da, masum sivillerin zarar görmemesi için var gücüyle çalışarak, masada diplomasi, sahada ise insani yardımlarla savaş ve çatışma bölgesinde kalan sivillerin yanında yer aldığını aktardı.
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine de değinen Uyanık, 'Komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan ile ortak sınırlarımızda örnek bir dayanışma ve işbirliği sergiliyoruz. Bulgaristan'da sahip olduğumuz tüm işbirliği alanlarında çok iyi düzeydeki ikili ilişkilerimiz kuşkusuz Balkanlardaki istikrar ve refaha da katkıda bulunuyor.' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği İletişim Başkanlığı Müşaviri Dilek Kütük'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Bulgaristan Temsilcisi Seda Kuzucu da "Yerel Çözümler Barış İçinde Bir Arada Yaşamaya Doğru" konulu bir konuşma yaptı.
Ülkenin önde gelen özel televizyon kanallarından BTV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Asen Ivanov da konuşmasında, "Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü ve Güç Mücadeleleri" konusuna değindi.
Gazeteci ve üniversite okutmanı Maya Tzenova, "Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk Düzenindeki Eksiklikler" meselesine değinirken, teknoloji ve yapay zeka uzmanı Monika Manolova, yapay zekanın artıları ve eksiklerini yorumladı.
Panel, usta ressam Devrim Erbil'in sanat yolculuğunu anlatan "Devrim" belgeselinin gösterimiyle sona erdi.
Öte yandan panel öncesi Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü betimleyen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.