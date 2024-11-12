Dolar
34.38
Euro
36.55
Altın
2,592.86
ETH/USDT
3,400.00
BTC/USDT
88,542.00
BIST 100
9,251.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

Mustafa Güngör  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı

İzmir

Grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı.

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini belirterek, işçilerin yüzde 10'luk kesiminin çalışmaya devam ettiğini, diğer işçilerin grevde olduğunu kaydetti.

Aras, yetkililer ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Uçuş operasyonlarında yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ve cihazlarımızı kullanıyoruz
Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin adli kontrolüne itiraz
Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı
Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

Benzer haberler

Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı

Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı

Fransa'da demir yolu çalışanları 11 Aralık'tan itibaren süresiz grev kararı aldı

Boeing'in yüzde 38'lik zam teklifini kabul eden işçiler greve son verdi

İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı

İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı
İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet