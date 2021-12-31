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Bu yıl 53 binden fazla e-Duruşma yapıldı

Hukuk mahkemelerinde avukatların yargılamalara bulundukları yerden ses ve görüntülü olarak çevrim içi katılmalarına imkan sağlayan e-Duruşma uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırıldı, 2021'de 53 bin 799 e-Duruşma görüldü.

İsmet Karakaş   | 31.12.2021
Bu yıl 53 binden fazla e-Duruşma yapıldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketiyle hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma, Kovid-19 salgını döneminde avukatlar tarafından ilgi görmeye devam etti.

İlk olarak 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, Adalet Bakanlığınca 2021'de 81 il geneline yaygınlaştırıldı. Çalışmalar sonucu e-Duruşma, 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanabilir hale geldi.

Uygulamanın başladığı 2020'deki yaklaşık 4 aylık süreçte 1278 e-Duruşma yapıldı, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla bu sayı 2021'de 53 bin 799'a yükseldi.

Bugüne kadar bu yöntemle görülen duruşma sayısı 55 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

UYAP'tan talep gönderilmesi gerekiyor

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

e-Duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

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