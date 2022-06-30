Dolar
16.66
Euro
17.34
Altın
1,811.47
ETH/USDT
1,013.10
BTC/USDT
19,081.00
BIST 100
2,379.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı
logo
Gündem

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Recep Bilek, Veysel Altun   | 30.06.2022
Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kastamonu

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sel felaketinin yaşandığı İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen yerlerde vatandaşlarla sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, yürütülecek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi
Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor
Asgari ücret artışında sona doğru
Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri

Benzer haberler

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız