Dolar
32.97
Euro
35.25
Altın
2,326.33
ETH/USDT
3,441.70
BTC/USDT
61,617.00
BIST 100
10,680.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
"Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Gri listedeki Türkiye'nin durumunun ele alınması) Olumlu karar çıkacağına inanıyoruz
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

"Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

"Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına dava

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası ertelendi

Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet