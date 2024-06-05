"Bozdoğan-41" operasyonunda 3 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonunda biri sözde sorumlu düzeyde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.
Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.
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HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2024
Van ili Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-41" operasyonunda;
3️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
Teröristlerden biri Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki
❌ Demhat Şero… pic.twitter.com/zH0JCmmiwE