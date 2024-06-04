Bahçelievler'de motorundan duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bahçelievler'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından bir anda yoğun duman yükseldi.
Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi.
Araca teknik ekip tarafından müdahale edilirken metrobüs hattında yoğunluk oluştu.
Tahliye edilen yolcuların diğer metrobüslere yönlendirilmesi ve arızalanan aracın çekilmesinden sonra hattaki trafik normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.