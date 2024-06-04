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Bahçelievler'de motorundan duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Bahçelievler'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Mehmet Kara, Başak Akbulut Yazar  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Bahçelievler'de motorundan duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından bir anda yoğun duman yükseldi.

Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Araca teknik ekip tarafından müdahale edilirken metrobüs hattında yoğunluk oluştu.

Tahliye edilen yolcuların diğer metrobüslere yönlendirilmesi ve arızalanan aracın çekilmesinden sonra hattaki trafik normale döndü.

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