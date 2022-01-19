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BOTAŞ petrol boru hattında akış yeniden başladı

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen akış yeniden başladı.

İzzet Mazı   | 19.01.2022
BOTAŞ petrol boru hattında akış yeniden başladı Fotoğraf: Tunahan Akgün - AA

Kahramanmaraş

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde patlama ve bunun sonucunda yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangın tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtilen açıklamada, "BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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