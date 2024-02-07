Dolar
30.60
Euro
32.94
Altın
2,034.98
ETH/USDT
2,369.40
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,893.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Gündem

Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Yusuf Okur  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

İlçede dün gün boyu etkili olan, Gündoğdu, Küçükköy ve Aksu mahallelerinde heyelan ve su baskınlarına yol açan sağanağın ardından AFAD, DSİ ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri, çamur ve sel sularıyla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

DSİ görevlilerinin, taşan İçkale Deresi ve çevresinde rüsubat temizliği yaptığı ilçede, AFAD da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştiriyor.

İlçe halkı ise su basan ev ve iş yerlerini temizliyor.

İçkale Deresi'nin taşması sonucu zemin katını su basan Yeniyol Camisi'nde mahsur kalan cemaatten Halime Özdemir, AA muhabirine, Miraç Kandili dolayısıyla camide namaz kıldıkları sırada sel sularının cami avlusuna dolduğu söyledi.

Polis aracından yapılan anonsla durumu fark ettiklerini belirten Özdemir, "Dışarı çıktık. 'Teyze su geldi.' diye bağırdılar. Sel sularından son anda kendi imkanlarımla kaçmayı başardım. Birçok vatandaşımızı iş makineleriyle kurtardılar. Bugün de geldim, camide temizlik çalışmasına yardım ediyorum." dedi.

Yaşar Özdemir ise sel sırasında camide olduklarını ifade ederek, "Dağılma aşamasında baktık ki dere taştı. Camideki bazı vatandaşlar dışarı çıkmaya çalıştı. Çıkmalarına izin vermedim. Üst katlara çıktık. Kepçe yardımıyla camdan çıktık." diye konuştu.

Aynı zamanda caminin yanında demir doğrama ve kereste atölyesi olduğunu kaydeden Özdemir, dükkanında maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Özdemir, park halindeki çok sayıda aracın da selde zarar gördüğünü belirterek, "Devletimize sığındık, canımızı kurtardık. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde tahliye edilen bina sakinlerinden Sinan Navdar ise evlerinin arkasında bulunan ve yıllardır hiç akmayan dereden su geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gelen suyla evin arkasındaki yamaçta büyük heyelan meydana geldi. Ahırımız gitti. Su ve toprak, binanın bazı katlarına girdi, 4 daireyi su bastı. Biz heyelan geleceğini anlayınca evi boşalttık. Büyük heyelan gece saat 03.00 ve 05.00 sıralarında geldi. Can kaybımız, bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun, ilgileniyor. Şimdi de iş makineleriyle bölgede temizlik yapılıyor. Burada önlem alınmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor

Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor

Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı

Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı
Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te 6 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te 6 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet