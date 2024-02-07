Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,034.79
ETH/USDT
2,371.30
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,899.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan evlerinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ve tedavisine Kayseri'de devam edilen 13 yaşındaki Aysima Deveci'nin öğretmen talebi yerine getirildi.

Ramazan Kaya  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi Fotoğraf:Ramazan Kaya/AA

Kayseri

Depreme ailesiyle Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalanan ve 3 gün sonra kurtarılan Aysima'nın Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 5 Şubat'ta hastanede ziyaret ettiği Aysima'nın, okula gidemediği için çok üzüldüğünü ve okula başlamak istediğini söylemesi üzerine harekete geçti.

Depremde babasını ve kardeşini kaybeden Aysima'nın talebi yerine getirildi. Hastane odasında kendisini ziyaret eden Türkçe ve matematik öğretmeniyle tanışan Deveci, eğitimine başladı.

"Doktor olmak istiyorum"

Aysima Deveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenleriyle tanıştığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Doktor olmak istiyorum. Olmasam da babama söz vermiştim, öğretmen olacağım." dedi.

Anne Selver Deveci ise kızının okula gitmeden okuma yazmayı öğrendiğini, hep takdir belgesi aldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse de Aysima'nın hayat, motivasyon dolu, asla vazgeçmeyen, hayata dört elle sarılan, çok da güzel gülümseyen bir öğrenci olduğunu dile getirdi. Ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Karaköse, Aysima'ya Şehir Hastanesinde çok iyi bakıldığını anlattı.

Türkçe öğretmeni Ömer Başaran ise Aysima'nın eğitimine yardımcı olacağına sevindiğini, haftanın bir günü, talep olursa birden fazla günü kendisine eğitim vereceklerini belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise Aysima'nın sağ bacağında depremden etkilendiği için fonksiyon kayıpları olduğunu söyledi.

Aysima'nın Türkçe dersini çok sevdiği, bugün de öğretmeninin geleceğini öğrenince ayağının üzerine basmaya başladığını kaydeden Çalış, "Sağ bacağı için fizik tedaviye devam ediyoruz. Sol bacağına da protez takmayı planlıyoruz. Protezi gelecek, inşallah bir ay içinde de ayağa kaldırırız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Yüzlerce yıllık ata mirasının bakımını gönüllü yapıyor

Motosikletli kuryeler topladıkları oyuncakları Hatay'daki depremzede çocuklara götürdü

Erciyes'te yarıyıl tatilinde son gün yoğunluğu

Erciyes'te yarıyıl tatilinde son gün yoğunluğu
Bakan Özhaseki: 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz

Bakan Özhaseki: 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz
Depremde kızıyla 101 akrabası ölen kadın tek eliyle gelinlik kızların çeyizini dikiyor

Depremde kızıyla 101 akrabası ölen kadın tek eliyle gelinlik kızların çeyizini dikiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet