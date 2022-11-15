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Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Bolu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2023 tarihine kadar uygulanacak zorunlu kış lastiği uygulaması başladı.

Zafer Göder   | 15.11.2022
Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kentte kış mevsimi içerisinde düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, Bolu Valiliğince 15 Kasım'a alınmıştı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek uygulama bugün başladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama kapsamında kent genelindeki kara yollarında denetimlerini artırdı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikalara işçi taşıyan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

Ekipler, kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüleri eksiklikleri gidermeleri konusunda uyardı.

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