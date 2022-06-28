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Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu

Kentteki bir alışveriş merkezinde su taşkını sonucu hasar meydana geldi. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 28.06.2022
Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu

Bolu

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Paşaköy Mahallesi ile D-100 kara yolunun İstanbul yönünde su taşkını oluştu. Trafik ekipleri su taşkını sebebiyle D-100 kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatarak, ulaşımı kent merkezine yönlendirdi.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezini de su bastı. Su altında kalan alışveriş merkezinin bir bölümüyle garajında hasar meydana geldi.

Öte yandan sağanak kent merkezinde derelerin de taşmasına yol açtı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, sağanak Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara neden oldu.

Mengen ilçesinde su taşkınları meydana geldi

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı.

İlçede iki gündür devam eden sağanak, akşam saatleri itibarıyla etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Sazlar Deresi'nin taşmasıyla Sazlar köyü ile Yörükler Mahallesi'nde evler tedbir amaçlı boşatılmaya başlandı.

Taşan çay ve dere nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kaymakam Ekrem Ender Ergün ve Belediye Başkanı Turhan Bulut, taşkının yaşandığı bölgede yapılan çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

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