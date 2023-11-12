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Bolu'da rüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştü

Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Zafer Göder  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Bolu'da rüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştü Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle dibinden kırılarak devrildi.

Polis kontrol noktası kulübesinin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince motorlu testereyle parçalara ayrıldı.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.

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