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Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış sonucu Zeytinli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle kısmen çöken köprü dronla görüntülendi.

Hakan Firik  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Belediye ekipleri, eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda kırsal mahalle sakinlerinin yoğunlukla kullandığı köprüye giden ana ve yan yollara toprak yığarak araçların geçişini engelledi.

Jandarma ekipleri de bariyer çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Havanın aydınlanmasıyla AA muhabiri, hasarın boyutunu dronla görüntüledi.

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