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Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

Zafer Göder, Emir Kaan Dursun  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Emir Kaan Dursun/AA

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.

Bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

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