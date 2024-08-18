Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.
Bolu
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.
Bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.