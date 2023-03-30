Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Bolu kent merkezinde kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu
Kent merkezinde iki gündür aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.