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Gündem

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu kent merkezinde kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu

Kent merkezinde iki gündür aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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