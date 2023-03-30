Dolar
19.17
Euro
20.90
Altın
1,980.94
ETH/USDT
1,787.20
BTC/USDT
28,226.00
BIST 100
4,896.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşuyor.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Zafer Göder  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kontrolden çıkarak makasladı.

Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan AFAD ekiplerinin yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere "kar" uyarısı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı

Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet