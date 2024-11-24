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Bolu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Mehmet Emin Gürbüz, Rahman Topçu  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Bolu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu

Bolu'da etkili olan karın ardından Mudurnu ilçesinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı, kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

İki gündür aralıklarla devam eden yağış kent merkezinde günlük yaşamı ve bölgeden geçen Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı şehirde İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bu arada Mudurnu ilçesindeki yoğun karın ardından 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 25 kişilik ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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