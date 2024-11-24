Yerlikaya'dan, 35 yıl önce PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 kişi için anma mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 yıl önce 24 Kasım'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü'nde PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişiyi andı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 35 yıl önce İkiyaka Köyü'nde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 28 kişinin katledildiğini anımsattı.
Katledilenler arasında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebekler, 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime ile 75 yaşındaki Hazal "anne"nin olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut ile akrabalarını ziyaret ettiğini hatırlattı.
Bundan tam 35 yıl önce, 24 Kasım günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü’nde Bölücü Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 28 vatandaşımız katledildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2024
Aralarında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebeklerimiz vardı; 4 yaşındaki Rıfat, 5… pic.twitter.com/owZdH9XknS
Ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaşan Yerlikaya, "PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İkiyaka Köyü'nde katledilen şehitlerimize ve tüm terör şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.