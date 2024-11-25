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Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Bolu'da ayı ve yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Bolu

Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ayı ve yavruları ile karşılaştı.

Yavrulardan biri karda ilerlerken diğeri çam ağacına çıkmaya çalıştı. Memurları fark eden ayılar, ormanın iç kısımlarına doğru gitti.

Ayılar, orman muhafaza memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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