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Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

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Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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