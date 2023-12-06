Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.
Bolu
Bolu'da sis, Yumrukaya, Dağkent, Karaçayır, Tepecik, Aktaş, Sümer, Sağlık, Aşağı ve Yukarı Soku mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi geçişinde etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sis, Bolu Dağı eteklerindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde sis bulutu oluştu.
Eskişehir'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Kentte sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.
Sis bulutuyla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntü oluştu.
Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.