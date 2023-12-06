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Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

Bolu

Bolu'da sis, Yumrukaya, Dağkent, Karaçayır, Tepecik, Aktaş, Sümer, Sağlık, Aşağı ve Yukarı Soku mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi geçişinde etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sis, Bolu Dağı eteklerindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde sis bulutu oluştu.

Eskişehir'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Kentte sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Sis bulutuyla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntü oluştu.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.

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