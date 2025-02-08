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Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.

Ömer Ürer  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kar yağışı, kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar manzarası havadan görüntülendi.

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