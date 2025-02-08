Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi
Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.
Düzce
Kar yağışı, kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.
Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar manzarası havadan görüntülendi.
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