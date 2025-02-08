Sarıyer'de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde plastik ham madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Otoyolun Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında, polyester boncuk plastik ham madde yüklü tırda seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sarıyer'de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 8, 2025
▪️ Olay Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında gerçekleşti
▪️ Seyir halindeyken yangın çıkan tırın polyester boncuk plastik ham madde yüklü olduğu öğrenildi
🔗… pic.twitter.com/46FiHUMqyr
Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle güzergahta yoğunluk oluştu.