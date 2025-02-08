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Sarıyer'de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde plastik ham madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Ferhat Yasak  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Sarıyer'de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi

İstanbul

Otoyolun Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında, polyester boncuk plastik ham madde yüklü tırda seyir halindeyken yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle güzergahta yoğunluk oluştu.

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