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Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Ömer Ürer   | 20.12.2021
Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla yağan kar, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, Güzeldere ve Samandere şelaleleri ile Topuk ve Kardüz yaylalarını beyaza bürüdü.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimindeki kar manzarası, güneşin ortaya çıkmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. 

Manzara, drone ile de görüntülendi.

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