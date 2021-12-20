Dolar
17.42
Euro
19.61
Altın
1,799.20
ETH/USDT
3,807.50
BTC/USDT
45,985.00
BIST 100
2,112.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Gündem

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.12.2021
Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün aksam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

Yağışların, salı günü sıcaklığın düşüşüyle birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Karabük'te antik kentteki kazı çalışmaları Batı Karadeniz'in tarihine ışık tutuyor

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak etkili oluyor
Meteorolojiden yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı