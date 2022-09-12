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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı

D-100 kara yolunun Bolu Bağı geçişinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Ömer Ürer, Murat Ataseven   | 12.09.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Düzce

Öğle saatlerinden itibaren yolun Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde etkisini artıran sis, ulaşımı aksattı.

Sağanağın da aralıklarla etkisini gösterdiği bölgede, sürücüler dikkatli seyrediyor.

Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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