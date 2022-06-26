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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 26.06.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıbayırı kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ile dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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