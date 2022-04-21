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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.04.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Zaman zaman sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikazda bulunuyor.

Öte yandan, kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

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