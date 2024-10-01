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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Göksel Cüneyt İğde, Mehmet Emin Gürbüz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Düzce

Gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah sis oluştu.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan kent merkezlerinde de sağanak etkisini gösterdi.

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