Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.
Düzce
Gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah sis oluştu.
Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.
Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Öte yandan kent merkezlerinde de sağanak etkisini gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.