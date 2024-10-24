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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Zafer Göder  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Güzergahta bulunan sis lambaları da sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkisini gösterdi.

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